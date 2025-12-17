Firenze la storia del Mandela Forum nella mostra con 200 manifesti originali

A Firenze, una mostra unica raccoglie 200 manifesti originali, raccontando oltre mezzo secolo di musica, spettacolo e cultura. Da leggende come Ray Charles e Paul McCartney a icone del rock e del cinema, l'esposizione offre un viaggio attraverso le grandi emozioni e i momenti indimenticabili della scena internazionale.

© Lanazione.it - Firenze, la storia del Mandela Forum nella mostra con 200 manifesti originali Firenze, 17 dicembre 2025 - Da Ray Charles a Paul McCartney, attraverso Oasis, Barry White, Elton John, Iron Maiden, Frank Zappa, Aerosmith, Roberto Benigni e molti, molti altri. “ Da Palasport a Forum: la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti ” è la mostra che, con 200 manifesti originali, ripercorre i principali eventi proposti dall’impianto fiorentino dal 1985, quando fu inaugurato come Palasport Firenze, a oggi, attraverso la trasformazione in Nelson Mandela Forum: un grande tetto sotto al quale si svolgono molteplici attività dedicate all’incontro tra uomini e culture. Da mercoledì 17 dicembre si potrà visitare gratuitamente la mostra in occasione di tutti gli spettacoli in programma al Mandela Forum. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Firenze, arrivano i Negramaro in concerto al Mandela Forum Leggi anche: "Florent in auro. Gioielli per la Rosa d’oro di Pio II". In mostra a Firenze le creazioni del master in Storia, Design e Marketing del Gioiello Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Jovanotti FIRENZE, Nelson Mandela Forum - Il Più Grande Spettacolo Dopo Il Big Bang Firenze, la storia del Mandela Forum nella mostra con 200 manifesti originali - Da Ray Charles a Paul McCartney, la storia della musica è passata dall’impianto fiorentino che racconta 40 anni di attività con una mostra aperta dal 17 novembre ... lanazione.it

Firenze, al Mandela Forum il pranzo di Natale dell’Età libera: circa mille anziani presenti - Erano circa mille gli anziani che oggi si sono ritrovati al Mandela Forum di Firenze per il tradizionale pranzo di Natale di chi frequenta i Centri dell’età libera. 055firenze.it

L’Archivio dei diari sarà a Firenze per un’iniziativa dedicata ai premi, alle storie e alla memoria. Nel corso dell’incontro, Natalia Cangi, direttrice dell’Archivio diaristico nazionale, interverrà nel panel 6 per raccontare il Premio Pieve Saverio Tutino: la sua storia, - facebook.com facebook

Ottant’anni di “saper fare”: CNA Firenze celebra la sua storia nel Salone dei Cinquecento x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.