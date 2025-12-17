Firenze la storia del Mandela Forum nella mostra con 200 manifesti originali

A Firenze, una mostra unica raccoglie 200 manifesti originali, raccontando oltre mezzo secolo di musica, spettacolo e cultura. Da leggende come Ray Charles e Paul McCartney a icone del rock e del cinema, l'esposizione offre un viaggio attraverso le grandi emozioni e i momenti indimenticabili della scena internazionale.

Firenze, 17 dicembre 2025 - Da Ray Charles a Paul McCartney, attraverso Oasis, Barry White, Elton John, Iron Maiden, Frank Zappa, Aerosmith, Roberto Benigni e molti, molti altri. “ Da Palasport a Forum: la storia del Nelson Mandela Forum in 40 anni di manifesti ” è la mostra che, con 200 manifesti originali, ripercorre i principali eventi proposti dall’impianto fiorentino dal 1985, quando fu inaugurato come Palasport Firenze, a oggi, attraverso la trasformazione in Nelson Mandela Forum: un grande tetto sotto al quale si svolgono molteplici attività dedicate all’incontro tra uomini e culture. Da mercoledì 17 dicembre si potrà visitare gratuitamente la mostra in occasione di tutti gli spettacoli in programma al Mandela Forum. 🔗 Leggi su Lanazione.it

