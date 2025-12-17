Firenze | gioco delle tre campanelle a piazzale Michelangelo denunciato per truffa
Un uomo di 25 anni rumeno è stato denunciato dai carabinieri a Firenze con l'accusa di truffa legata al gioco delle tre campanelle a Piazzale Michelangelo. L'episodio si inserisce nell'ambito delle attività di contrasto alle frodi nel settore del gioco d'azzardo e delle truffe ai cittadini.
Un uomo di 25 anni, rumeno, è stato denunciato a Firenze dai carabinieri con l'accusa di gioco d'azzardo per la truffa delle tre campanelle
Firenze, gioco delle 'tre campanelle' in piazzale Michelangelo: denunciato 25enne - I militari dell’Arma, che già da giorni avevano messo in atto appositi servizi nella zona di Piazzale Michelangelo per contrastare la truffa delle tre campanelle, avrebbero notato un uomo che dopo ... 055firenze.it
Gioco delle tre campanelle a Piazzale Michelangelo, denunciato un 25enne - I carabinieri di Firenze Ricorboli, nel pomeriggio del 14 dicembre, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di origine rumena, classe 2000, per ... gonews.it
