Matteo Fiorin si distingue alla Track Cycling Challenge di Grenchen, in Svizzera, conquistando un brillante terzo posto nella gara Madison. Il ciclista brianzolo ha offerto uno spettacolo emozionante, contribuendo a portare il suo team sul podio di un evento internazionale che ha visto protagonisti i migliori specialisti europei su pista.

© Ilgiorno.it - Fiorin regala spettacolo e conquista il podio in Svizzera

Chiude al terzo posto Matteo Fiorin nella gara Madison della Track Cycling Challenge in Svizzera. Il brianzolo sale sul podio del Meeting Internazionale su pista di Grenchen, che ha visto in gara i migliori specialisti del panorama europeo. Un grande risultato per il giovane di Seveso tornato alle competizioni di alto livello dopo la frattura della clavicola rimediata lo scorso settembre. Nel velodromo elvetico ha gareggiato in coppia con Niccolò Galli: insieme hanno disputato da protagonisti la prova della Madison (americana a coppie) riservata alla categoria Elite. Soltanto i vincitori britannici Askey-Vernon e i loro connazionali Bostock-Wood (secondi) hanno fatto meglio dei due azzurri autori di un’ottima e convincente prestazione che gli è valsa un posto sul podio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Karate. Il ferrarese Riccardo Succi sul podio mondiale a Cadice: a 16 anni conquista il bronzo

Leggi anche: Canottaggio, il quattro di coppia conquista il titolo iridato! Il due senza senior femminile resta ai piedi del podio ai Mondiali

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pallavolo, De Gennaro Con il Ladispoli faremo grandi cose

Fiorin regala spettacolo e conquista il podio in Svizzera - Chiude al terzo posto Matteo Fiorin nella gara Madison della Track Cycling Challenge in Svizzera. msn.com