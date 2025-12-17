Fiorentina Vanoli | Il gruppo è coeso Il mio futuro? Conta solo il bene della Fiorentina

Dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona, la Fiorentina si concentra sulla ripresa e sulla prossima sfida di Conference League, forte del recente successo contro la Dinamo Kiev. Vanoli sottolinea la coesione del gruppo e l’importanza di guardare avanti, con un occhio sempre rivolto al bene della squadra. In un momento di riflessione, la Viola si prepara a ripartire con determinazione e unità.

Dopo il ko contro l'Hellas Verona, che ha decretato il silenzio stampa e il ritiro della squadra, per la Fiorentina è tempo di pensare nuovamente alla Conference League, dove sono reduci dalla vittoria per 2-1 contro la Dinamo Kiev. I viola domani (ore 21) si giocano a Losanna l'ultima chance per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

