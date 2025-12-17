Fiorentina-Udinese | tutti i divieti in vigore domenica 21

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 dicembre 2025, lo stadio Artemio Franchi ospiterà la sfida tra Fiorentina e Udinese. Per garantire la sicurezza di tifosi e cittadini, sono stati adottati diversi divieti e misure di prevenzione. È importante conoscere le restrizioni in vigore per assicurare un evento sereno e senza inconvenienti. Di seguito i principali provvedimenti predisposti.

fiorentina udinese tutti i divieti in vigore domenica 21

© Firenzepost.it - Fiorentina-Udinese: tutti i divieti in vigore domenica 21

In occasione della partita Fiorentina-Udinese in programma allo stadio Artemio Franchi, domenica 21 dicembre 2025, sono stati disposti specifici provvedimenti di sicurezza a tutela dei tifosi e della cittadinanza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Leggi anche: Fiorentina-Lecce: i divieti in vigore domenica 2 novembre

Leggi anche: Genoa vs Fiorentina: domenica prossima la sfida sul campo ma oggi il duello è per la panchina! Ecco tutti i nomi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

fiorentina udinese tutti divietiFiorentina-Udinese, divieti e misure di sicurezza - l prossimo 21 dicembre, in occasione dell’incontro di Serie A 2025/2026 tra ACF Fiorentina e Udinese Calcio allo stadio Artemio Franchi, sono stati ... gonews.it

Fiorentina al Franchi. Tutti i divieti allo stadio per il big match di sabato - Saranno trecento i tifosi del Napoli che potranno assistere alla partita di sabato sera con la Fiorentina al Franchi. lanazione.it

Fiorentina: testa alla Conference poi la sfida verità con l'Udinese - La Fiorentina sta preparando con Paolo Vanoli la trasferta di Conference League giovedì sera a Losanna, sesta e ultima gara della fase a girone unico della competizione europea. msn.com

Sempre KEAN, la Viola si prende l'Europa Udinese-Fiorentina 2-3 Serie A Enilive DAZN

Video Sempre KEAN, la Viola si prende l'Europa Udinese-Fiorentina 2-3 Serie A Enilive DAZN

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.