Fiorentina tra Conference e campionato | Vanoli gestisce le assenze

La Fiorentina si trova in un momento cruciale della stagione, affrontando sfide sia in campionato che in Conference League. Con un calendario intenso e alcune assenze importanti, la squadra di Vanoli deve adattarsi e trovare soluzioni per mantenere alta la competitività in entrambe le competizioni.

La Fiorentina entra in una fase delicata della stagione, costretta a fare i conti con un calendario fitto e con una rosa non al completo. Tra l'impegno europeo di domani a Losanna e la sfida di campionato contro l'Udinese, Paolo Vanoli è chiamato a gestire con attenzione le energie mentali e fisiche del gruppo. Le rotazioni non saranno solo una scelta tattica, ma una necessità. In Conference League Vanoli dovrà rinunciare con certezza a Cher Ndour, fermato dal turno di squalifica. Un'assenza che riduce le opzioni a centrocampo e obbliga a ridisegnare le rotazioni in vista dei prossimi impegni.

La Fiorentina pronta a ristrutturare l’area tecnica: il destino di Vanoli e la prossime mosse - La Fiorentina è pronta a ristrutturare l'area tecnica: quali sono le prossime mosse per cercare di invertire la rotta e uscire dal momento delicatissimo ... fanpage.it

#Fiorentina, l'ex calciatore viola #Kuzmanovic senza indugi: "Via dalla #Conference per salvare la #SerieA" - facebook.com facebook

#Fiorentina, #Vanoli resta almeno per la Conference: si cerca un nuovo dirigente x.com

