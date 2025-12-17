Fiorentina tra Conference e campionato | Vanoli gestisce le assenze
La Fiorentina si trova in un momento cruciale della stagione, affrontando sfide sia in campionato che in Conference League. Con un calendario intenso e alcune assenze importanti, la squadra di Vanoli deve adattarsi e trovare soluzioni per mantenere alta la competitività in entrambe le competizioni.
La Fiorentina entra in una fase delicata della stagione, costretta a fare i conti con un calendario fitto e con una rosa non al completo. Tra l’impegno europeo di domani a Losanna e la sfida di campionato contro l’Udinese, Paolo Vanoli è chiamato a gestire con attenzione le energie mentali e fisiche del gruppo. Le rotazioni non saranno solo una scelta tattica, ma una necessità. Gosens Ndour squalificato, Gosens ancora ai box. In Conference League Vanoli dovrà rinunciare con certezza a Cher Ndour, fermato dal turno di squalifica. Un’assenza che riduce le opzioni a centrocampo e obbliga a ridisegnare le rotazioni in vista dei prossimi impegni. 🔗 Leggi su Como1907news.com
