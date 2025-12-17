Fiorentina | Sabatini si sarebbe offerto per fare il direttore sportivo E Gudmundsson vorrebbe andarsene A Losanna con 600 tifosi

La Fiorentina si trova in una fase di consolidamento, con cambiamenti e trattative in corso. Sabatini si sarebbe offerto come nuovo direttore sportivo, mentre Gudmundsson valuta un possibile addio. Nel frattempo, la squadra si prepara alla trasferta a Losanna, accompagnata da circa 600 tifosi, mentre la dirigenza lavora per trovare soluzioni alla complessa situazione interna.

FIRENZE – Nel chiuso del Viola Park, la dirigenza della Fiorentina, ossia Alessandro Ferrari e Roberto Goretti, in collegamento continuo con Rocco Commisso nel New Jersey, sta cercando soluzioni a una situazione che non sembra avere tante vie d'uscita. Si pensa alla partita di giovedì a Losanna, ma anche al mercato di gennaio, con alcuni . Sabatini e il retroscena della chiamata di Pradè per Kokorin Fiorentina, caos totale: è rischio fuga. Kean sotto assedio, Dodò verso l'Inter: il retroscena su Giuntoli e Sabatini - Caos totale in casa Fiorentina, il mercato di gennaio apre le vie di fuga: Kean nel mirino di Barcellona e Fulham, Dodò piace all'Inter.

Terremoto Fiorentina, parla Walter Sabatini: "Da Pradè un gesto di lealtà sportiva" - Mi dispiace perché trovo che la Fiorentina non sia stata costruita male e sono sorpreso dell'andamento". tuttomercatoweb.com

SABATINI VERREBBE SUBITO ALLA FIORENTINA Le parole del direttore sportivo a @radiokisskissitalia E voi lo vorreste in dirigenza Potrebbe essere l’uomo giusto - facebook.com facebook

#Fiorentina, le dichiarazioni dell’ex dirigente tra le altre di #Roma, #Bologna e #Salernitana, Walter #Sabatini sui viola x.com

