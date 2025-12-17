Fiorentina parla Fagioli | Dobbiamo mettere a posto delle lacune ma per atteggiamento qualcosa si è visto
Nicolò Fagioli analizza la situazione della Fiorentina, sottolineando l'importanza di colmare alcune lacune nel gioco. Nonostante le sfide, l’ex Juventus evidenzia segnali positivi nell’atteggiamento della squadra, che può rappresentare una base su cui lavorare per migliorare e raggiungere gli obiettivi prefissati. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla strada da seguire per la Viola.
Fiorentina, le dichiarazioni dell’ex Juve Nicolò Fagioli: «Dobbiamo mettere a posto delle lacune, ma.». Le parole Alla vigilia della sfida di Conference League tra Losanna e Fiorentina, Nicolò Fagioli ha preso la parola in conferenza stampa, condividendo le sue impressioni e sensazioni in vista del match. Le sue parole: MOMENTO – «Contro il Verona ho fatto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
