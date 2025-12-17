Nicolò Fagioli analizza la situazione della Fiorentina, sottolineando l'importanza di colmare alcune lacune nel gioco. Nonostante le sfide, l’ex Juventus evidenzia segnali positivi nell’atteggiamento della squadra, che può rappresentare una base su cui lavorare per migliorare e raggiungere gli obiettivi prefissati. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla strada da seguire per la Viola.

© Calcionews24.com - Fiorentina, parla Fagioli: «Dobbiamo mettere a posto delle lacune, ma per atteggiamento qualcosa si è visto»

Fiorentina, le dichiarazioni dell’ex Juve Nicolò Fagioli: «Dobbiamo mettere a posto delle lacune, ma.». Le parole Alla vigilia della sfida di Conference League tra Losanna e Fiorentina, Nicolò Fagioli ha preso la parola in conferenza stampa, condividendo le sue impressioni e sensazioni in vista del match. Le sue parole: MOMENTO – «Contro il Verona ho fatto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Netanyahu parla all'Onu: "A Gaza dobbiamo finire il lavoro". E l'aula si svuota per le proteste

Leggi anche: Bene le alleanze, ma ora Schlein deve mettere mano al Pd. Parla Ignazi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vanoli: “Gudmundsson, la verità sul rigore è questa! Nuovo stop Gosens: cosa filtra. Fagioli e Fazzini…”; Fiorentina, Vanoli: Nuovo infortunio per Gosens, ecco le sue condizioni; Fagioli piace a Sarri e Rovella alla Fiorentina: l'indicazione di mercato; Vanoli: Gudmundsson e il rigore, ecco la verità. Si ferma un titolare.

Fiorentina, parla Fagioli: «Dobbiamo mettere a posto delle lacune, ma per atteggiamento qualcosa si è visto» - Le parole Alla vigilia della sfida di Conference League tra Losanna e Fiorentina, Nicolò Fagioli ... calcionews24.com