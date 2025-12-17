Fiorello la videochiamata con Fabrizio Corona a ' La Pennicanza'

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di ‘La Pennicanza’ su Rai Radio2, Fiorello si è scatenato in una riflessione ironica sui personaggi mediatici scomparsi, tra cui Fabrizio Corona. Con il suo humor sempre pungente, ha aperto il programma facendo un appello diretto all’ex paparazzo, lasciando il pubblico divertito e incuriosito su un possibile ritorno in scena.

fiorello la videochiamata con fabrizio corona a la pennicanza

© Lapresse.it - Fiorello, la videochiamata con Fabrizio Corona a 'La Pennicanza'

Fiorello scatenato a ‘La Pennicanza ‘ su Rai Radio2. Lo showman ha aperto la puntata con una riflessione ironica sui personaggi spariti dal panorama mediatico: “Ricordate la Ferragni? E Gianluca Vacchi? Ma soprattutto. Fabrizio Corona? Dove è finito? Faccio un appello pubblico: Fabrizio, che fine hai fatto?”. Dalla gag, poi, lo showman ha provato direttamente a sentire, in videochiamata, l’ex paparazzo. E tra i due è partita una conversazione esilarante, con Corona che ha presentato a Fiorello il figlio Thiago e chiosato: “L’unico vero, pulito, onesto in questo lavoro è Rosario Fiorello!”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Fiorello a La Pennicanza: il nuovo scoop di Corona e la videochiamata clamoroso

Leggi anche: Fiorello e Fabrizio Biggio annunciano un’incursione su Rai 1 prima de La Pennicanza: quando in tv e dove ascoltare il programma

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fiorello a La Pennicanza | Quando l’abbiamo letto eravamo tutti sconvolti.

fiorello videochiamata fabrizio coronaLa Pennincanza: Fiorello chiama Fabrizio Corona in diretta sul caso Signorini - Scopri l'ironia di Rosario Fiorello nell'ultima puntata di Pennicanza, con sorprese e la videochiamata da Fabrizio Corona. mondotv24.it

fiorello videochiamata fabrizio coronaFiorello chiama Corona: “Non si sente più parlare di te, che fine hai fatto?” - Faccio un appello pubblico: Fabrizio, che fine hai fatto? sassarinotizie.com

fiorello videochiamata fabrizio coronaFiorello chiama Corona e spunta il figlio Thiago: “Mi ha detto che vuole fare il provino per il Grande Fratello VIP” - Fiorello video chiama Fabrizio Corona in diretta e parte la battuta sul figlio Thiago e il caso Signorini: "Sai che cosa mi ha chiesto? fanpage.it

1727 spara sotto casa del brasiliano

Video 1727 spara sotto casa del brasiliano

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.