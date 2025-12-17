Fiorello la videochiamata con Fabrizio Corona a ' La Pennicanza'

Durante una puntata di ‘La Pennicanza’ su Rai Radio2, Fiorello si è scatenato in una riflessione ironica sui personaggi mediatici scomparsi, tra cui Fabrizio Corona. Con il suo humor sempre pungente, ha aperto il programma facendo un appello diretto all’ex paparazzo, lasciando il pubblico divertito e incuriosito su un possibile ritorno in scena.

Fiorello scatenato a 'La Pennicanza ' su Rai Radio2. Lo showman ha aperto la puntata con una riflessione ironica sui personaggi spariti dal panorama mediatico: "Ricordate la Ferragni? E Gianluca Vacchi? Ma soprattutto. Fabrizio Corona? Dove è finito? Faccio un appello pubblico: Fabrizio, che fine hai fatto?". Dalla gag, poi, lo showman ha provato direttamente a sentire, in videochiamata, l'ex paparazzo. E tra i due è partita una conversazione esilarante, con Corona che ha presentato a Fiorello il figlio Thiago e chiosato: "L'unico vero, pulito, onesto in questo lavoro è Rosario Fiorello!".

Ig stories #CanYaman Videochiamata di Can durante la diretta di oggi su Rairadio2 del programma La pennicanza con Fiorello x.com

