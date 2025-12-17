Fiorello chiama Corona | Non si sente più parlare di te che fine hai fatto?
Fiorello lancia un appello pubblico, chiedendo notizie di Fabrizio Corona. Tra ricordi di personaggi noti come Ferragni e Vacchi, l'attenzione si concentra sull'ex paparazzo, scomparso dai riflettori. Un gesto che riaccende l'interesse su di lui, lasciando il pubblico curioso di scoprire cosa stia facendo e perché sia così difficile rintracciarlo oggi.
(Adnkronos) – "Ricordate la Ferragni? E Gianluca Vacchi? Ma soprattutto.Fabrizio Corona? Dove è finito? Faccio un appello pubblico: Fabrizio, che fine hai fatto?". Si apre con una videochiamata a Fabrizio Corona la puntata di oggi de 'La Pennicanza', il programma radiofonico di Fiorello e Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45 su Rai . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
