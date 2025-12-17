Fiorello chiama Corona a La Pennicanza in video anche il figlio Thiago | Sai cosa mi ha chiesto? Papà voglio fare il provino del Gf Vip – Il video

Fiorello sorprende con un video divertente in cui chiama Corona a “La Pennicanza”, coinvolgendo anche il figlio Thiago. Tra battute e ironia, l’artista mette in discussione l’ultima inchiesta dell’ex paparazzo su Signorini e il Gf Vip, creando un siparietto che fa discutere. Un mix di humor e critica che dimostra ancora una volta la sua abilità nel mettere in scena momenti di satira pungente.

TONY SPERANDEO E FIORELLO A VIVA RADIO 2

Can Yaman chiama Fiorello- Babbo Natale: “Calcio In Italia tifo Roma!" Ai giovani: "Amo studiare, lo avrei fatto per tutta la vita" x.com

