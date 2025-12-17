Fiorello chiama Corona a La Pennicanza in video anche il figlio Thiago | Sai cosa mi ha chiesto? Papà voglio fare il provino del Gf Vip – Il video
Fiorello sorprende con un video divertente in cui chiama Corona a “La Pennicanza”, coinvolgendo anche il figlio Thiago. Tra battute e ironia, l’artista mette in discussione l’ultima inchiesta dell’ex paparazzo su Signorini e il Gf Vip, creando un siparietto che fa discutere. Un mix di humor e critica che dimostra ancora una volta la sua abilità nel mettere in scena momenti di satira pungente.
A La Pennicanza, Fiorello torna a colpire con la sua arma preferita: l’ironia affilata. Nel mirino finisce l’ultima inchiesta di Fabrizio Corona presentata a Falsissimo, in cui l’ex re dei paparazzi accusa Alfonso Signorini di gestire in modo poco professionale la selezione dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Secondo Corona, esisterebbe infatti un presunto “Sistema Signorini” attivo da oltre vent’anni e che avrebbe coinvolto circa 500 persone: «Se non vai a letto con lui non entri al Gf», le parole di Corona durante il suo programma. Il figlio Thiago in video e la battuta. Fiorello apre la puntata con una finta lista di personaggi “scomparsi” dai radar mediatici, trasformando subito la gag in provocazione: «Vi ricordate la Ferragni? E Gianluca Vacchi? Ma soprattutto. 🔗 Leggi su Open.online
