Fiorello a La Pennicanza | il nuovo scoop di Corona e la videochiamata clamoroso

Prepara l’ultima puntata de La Pennicanza, in onda il 17 dicembre, con Fiorello e Fabrizio Biggio pronti a scatenare il pubblico. Tra battute, sorprese e un’inedita videochiamata a Fabrizio Corona, il show promette momenti esilaranti e colpi di scena. La chiusura nel 2025 si avvicina, ma l’energia e la comicità sono alle stelle, lasciando tutti con il fiato sospeso e il sorriso sulle labbra.

Conto alla rovescia per La Pennicanza che sta per chiudere nel 2025. Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata del 17 dicembre in modo scoppiettante, con tanto di clamorosa videochiamata a Fabrizio Corona che sa di presa in giro canzonatoria al re del gossip. Ma c’è anche spazio per una frecciatina a Stefano De Martino. Infatti, Fiorello legge in diretta la lettera a Babbo Natale del presentatore di Affari Tuoi e ne esce di tutto. Fiorello, la videochiamata in diretta a Fabrizio Corona. La nuova puntata si è aperta con una riflessione ironica sui personaggi spariti dal panorama mediatico: “Ricordate la Ferragni? E Gianluca Vacchi? Ma soprattutto. 🔗 Leggi su Dilei.it

