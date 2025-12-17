Finge due lauree per insegnare alle superiori anche a Limbiate | condannato a risarcire 63mila euro

Un uomo di 39 anni, che aveva falsamente dichiarato di possedere due lauree per insegnare nelle scuole superiori, è stato condannato dalla Corte dei Conti della Lombardia a risarcire oltre 63mila euro al Ministero dell’Istruzione e del Merito. La vicenda riguarda anche un istituto di Limbiate, dove il condannato aveva prestato servizio senza averne i titoli richiesti.

© Ilnotiziario.net - Finge due lauree per insegnare alle superiori, anche a Limbiate: condannato a risarcire 63mila euro Ha insegnato anche in un istituto di Limbiate il trentanovenne condannato dalla Corte dei Conti della Lombardia a restituire oltre 63mila euro al Ministero dell'Istruzione e del Merito per stipendi percepiti senza averne titolo. L'uomo, infatti, per anni si è spacciato per laureato in Ingegneria, dichiarando titoli di studio mai conseguiti per ottenere incarichi come .

