fincantieri riempie la stiva ordini per oltre 50 miliardi

Fincantieri annuncia un incremento significativo negli ordini, superando i 50 miliardi di euro, e si prepara a una crescita sostenuta dei ricavi e dell'EBITDA entro il 2030. L'azienda punta a consolidare la sua posizione nel settore navale, con progetti e strategie mirate a rafforzare la propria competitività e il valore per gli azionisti.

Oltre 50 miliardi di nuovi ordini e la promessa di ricavi ed ebitda in crescita del 40% e 90% al 2030. Il nuovo piano industriale 2026-2030 Fast Forward Further Future ha grandi ambizioni e si concentra su una forte riduzione del debito e su una marcata generazione di cassa. Ma a rovinare la festa al gruppo guidato da Pierroberto Folgiero (nella foto) è la proroga della scadenza di un finanziamento assistito da garanzia reale, fino a settembre 2030, concesso a favore di Virgin Cruises in concomitanza con la consegna di una nave avvenuta a dicembre 2023 (in origine il rimborso era previsto entro dicembre 2025): il titolo ha perso 9 punti percentuali a 16,79 euro dopo aver guadagnato nell'ultimo anno il 142 percento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

