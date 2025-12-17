Finanziaria sì dell' Ars al south working | più assunzioni e lavoro a distanza ecco cosa prevede la norma
L'Assemblea regionale siciliana approva il south working, aprendo le porte a più assunzioni e al lavoro a distanza. Dopo un passato turbolento e il no di ottobre, la nuova norma rappresenta un passo importante per lo sviluppo economico e l’occupazione in Sicilia, favorendo flessibilità e opportunità nel mercato del lavoro regionale.
Bocciato dai franchi tiratori a ottobre nel caos che investì la maggioranza in occasione della manovra quater, oggi è arrivato il lasciapassare dell'Assemblea regionale siciliana alla norma sul south working. Dopo l'ok ai primi due articoli della finanziaria, l'Ars ha approvato a larga. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Ars, passo falso per la Finanziaria alla prima prova dell'Aula: franchi tiratori subito in azione e in Sicilia il governo va sotto - Inizia il cammino della manovra a Sala d'Ercole con l'approvazione di un emendamento dell'opposizione che destina nove milioni all'edilizia scolastica pubblica. msn.com
Finanziaria Sicilia, la commissione Bilancio all’Ars approva i primi articoli: ok a fondi editoria e per i disabili - Lo annuncia Marco Intravaia, deputato regionale di Forza Italia al termine della prima giornata di lavori in ... msn.com
“So bene che per un tifoso la solidità finanziaria non vince le partite, ma senza una società sana non esiste nemmeno la possibilità di tornare a vincerle”. Matteo Manfredi (via @formichenews) x.com
Stefania Campo. . Questa Finanziaria poteva essere l’occasione per chiudere la porta alla gestione opaca e clientelare che ha caratterizzato questo governo di centrodestra con le eclatanti inchieste giudiziarie che lo hanno travolto, e invece si è scelto di spal - facebook.com facebook
