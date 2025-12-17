Finanziaria sì dell' Ars al south working | più assunzioni e lavoro a distanza ecco cosa prevede la norma

Zazoom 17 dic 2025

L'Assemblea regionale siciliana approva il south working, aprendo le porte a più assunzioni e al lavoro a distanza. Dopo un passato turbolento e il no di ottobre, la nuova norma rappresenta un passo importante per lo sviluppo economico e l’occupazione in Sicilia, favorendo flessibilità e opportunità nel mercato del lavoro regionale.



© Palermotoday.it - Finanziaria, sì dell'Ars al south working: più assunzioni e lavoro a distanza, ecco cosa prevede la norma

Bocciato dai franchi tiratori a ottobre nel caos che investì la maggioranza in occasione della manovra quater, oggi è arrivato il lasciapassare dell'Assemblea regionale siciliana alla norma sul south working. Dopo l'ok ai primi due articoli della finanziaria, l'Ars ha approvato a larga. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

