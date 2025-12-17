Finanziaria passa la norma più importante per Schifani | aiuti alle imprese che assumono a tempo indeterminato

Il Parlamento approva una norma chiave nella finanziaria, destinata a sostenere le imprese che assumono a tempo indeterminato. Con l’obiettivo di varare la manovra 2026 entro Natale, il governo regionale si trova di fronte a sfide significative per implementare con successo queste misure di incentivo e rilancio economico.

L'obiettivo è varare la manovra 2026 entro Natale, ma le premesse lasciano intendere che non sarà un gioco da ragazzi per il governo regionale. Dopo una prima giornata di votazioni e tensioni, per il doppio ko del governo a opera dei franchi tiratori a cui però è seguito il via libera al bilancio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Il governatore Schifani a Confcommercio Sicilia: "In finanziaria 35 milioni di euro per imprese e famiglie"

Leggi anche: Scuola e imprese sempre più vicine: il 97% degli istituti già coinvolto, ma nei prossimi tre anni a guidare i progetti saranno IA, STEM, cittadinanza digitale ed educazione finanziaria

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Facciamo i conti L’educazione finanziaria passa da termini specifici. Carta Giovani Nazionale e i suoi partner ve ne propongono alcuni #cartagiovaninazionale #facciamoiconti @diDipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Pr - facebook.com facebook