Finanziaria ok dall’Ars a modelli di sostenibilità Esg nelle imprese

L’Ars ha approvato una norma che promuove l’adozione di modelli di sostenibilità Esg da parte delle imprese, con l’obiettivo di favorire benefici nei settori ambientale, sociale e di governance. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una maggiore responsabilità e sostenibilità nel tessuto imprenditoriale.

