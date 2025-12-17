Finanziaria ok dall’Ars a modelli di sostenibilità Esg nelle imprese
L’Ars ha approvato una norma che promuove l’adozione di modelli di sostenibilità Esg da parte delle imprese, con l’obiettivo di favorire benefici nei settori ambientale, sociale e di governance. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una maggiore responsabilità e sostenibilità nel tessuto imprenditoriale.
Ok dall’Ars alla norma M5S per l’adozione da parte delle imprese di modelli di sostenibilità Esgin grado di portare benefici in tre ambiti: ambiente (Environment), persone (Social) e gestione (Governance). C’è anche questo tra le pieghe della norma del governo sugli incentivi a sostegno delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Scuola e imprese sempre più vicine: il 97% degli istituti già coinvolto, ma nei prossimi tre anni a guidare i progetti saranno IA, STEM, cittadinanza digitale ed educazione finanziaria
Leggi anche: Modelli a confronto: da una parte la guerriglia urbana, dall’altra Fenix. Caos e distruzione contro futuro
SALA CONSILINA: UN SUCCESSO LA PRIMA GIORNATA DI EDUCAZIONE FINANZIARIA ORGANIZZATA DALL'IIS "CICERONE" IN COLLABORAZIONE CON LA BANCA MONTE PRUNO Questa giornata resa possibile grazie alla sottoscrizione di - facebook.com facebook
Le ultime dall'Assemblea Regionale Siciliana sulla manovra finanziaria presentata dal governo Schifani x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.