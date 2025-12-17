Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di grandi uscite cinematografiche e serie tv imperdibili. Dopo un 2025 ricco di successi, gli appassionati possono aspettarsi nuove avventure, sequel e debutti di grande rilievo che promettono di catturare l'attenzione del pubblico. Ecco le anteprime sui titoli più attesi della prossima stagione.

© Lettera43.it - Film e serie tv più attesi del 2026

Il 2025 sta per terminare ed è già tempo di guardare alla prossima stagione cinematografica. Nelle sale italiane sono pronti a sbarcare alcuni dei titoli più attesi degli ultimi anni, tra cui grandi novità e importanti ritorni. Su tutti, quelli di Christopher Nolan, pronto a svelare il suo adattamento kolossal de L’Odissea di Omero, e degli Avengers dei Marvel Studios con Doomsday, che vedrà di nuovo in scena Robert Downey Jr., stavolta nell’inedita veste del villain. Il 2026 sarà ricco di qualità anche sul piccolo schermo: in arrivo la terza stagione di Euphoria e il prequel di Gomorra. Si partirà subito con il botto il primo gennaio con il finale-evento di Stranger Things. 🔗 Leggi su Lettera43.it

