Figline riaperto l’ambulatorio di senologia all’ospedale Serristori

A poche settimane dalla riapertura, l’ambulatorio di senologia dell’ospedale Serristori di Figline Valdarno offre servizi dedicati alla diagnosi, cura e prevenzione delle patologie mammari, garantendo un supporto importante per la salute delle donne del territorio.

Figline Valdarno (Firenze), 17 dicembre 2025 – È tornato operativo da alcune settimane all’ ospedale Serristori di Figline Valdarno l’ambulatorio di senologia, dedicato alle prime e seconde visite e alle medicazioni, con un focus sulla diagnosi, cura e prevenzione delle patologie della mammella. Il servizio era stato sospeso durante l’emergenza Covid e, da allora, le pazienti del Valdarno fiorentino avevano fatto riferimento all’ambulatorio di senologia dell’ospedale Santa Maria Annunziata. A partire dal 3 dicembre, le stesse prestazioni ambulatoriali offerte dall’Annunziata sono nuovamente disponibili anche sul territorio, presso il presidio ospedaliero di Figline Valdarno, in modo da consentire finalmente alle pazienti di usufruire del servizio più vicino al luogo di residenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

