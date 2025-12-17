Figlie picchiate e vessate perché volevano vivere all’occidentale genitori patteggiano

In molte famiglie, le figlie che desiderano vivere secondo i valori occidentali affrontano vessazioni e violenze. Questi episodi, purtroppo, sono sempre più frequenti e spesso portano a tragici risvolti. La cronaca riporta numerosi casi di giovani donne maltrattate per aver deciso di seguire il proprio desiderio di libertà e autodeterminazione.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.