Fifa Awards 2025 | Gianluigi Donnarumma eletto miglior portiere dell’anno

Gianluigi Donnarumma si è aggiudicato il Fifa Awards 2025 come miglior portiere dell’anno, distinguendosi tra i migliori al mondo. Con questa vittoria, l’estremo difensore della Nazionale italiana diventa il primo italiano a ricevere questo riconoscimento dopo sei anni, consolidando la sua posizione tra i grandi del ruolo.

Gianluigi Donnarumma ha vinto il Fifa Awards 2025 come miglior portiere dell'anno. Il numero uno della Nazionale ha battuto la concorrenza di altri suoi grandi colleghi come Alisson, Courtois, Emiliano Martinez, Neuer, David Raya, Sommer, diventando così il primo estremo difensore italiano ad aggiudicarsi il premio dopo Gianluigi Buffon nel 2017. FIFA AWARDS 2025: LA GIOIA DI DONNARUMMA Il portierone azzurro si è detto onorato del prestigioso riconoscimento che chiude così una grande stagione con il Psg, costellata di trofei(Ligue 1, Coppa di Francia, Champions League, Supercoppa Europea9, prima di passare al Manchester City: " E' un grande onore vincere questo prestigioso premio e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me.

