Fiere ad aprile Parma capitale della carne con Bbq Expo e Butcher Show

A aprile 2026, Parma si trasforma nella capitale della carne con un doppio evento imperdibile: Bbq Expo e Butcher Show. Dal 11 al 14 aprile, la città ospiterà appassionati e professionisti per celebrare il mondo della carne e del barbecue, offrendo un’opportunità unica di incontro, scoperta e confronto. Due appuntamenti che mettono in luce l’eccellenza, la creatività e le tendenze del settore, in un contesto internazionale e coinvolgente.

© Parmatoday.it - Fiere, ad aprile Parma capitale della carne con Bbq Expo e Butcher Show La carne sarà protagonista di un doppio appuntamento a Fiere di Parma la prossima primavera. Dall’11 al 14 aprile 2026 il barbecue e il mondo della carne in tutte le sue declinazioni, sarà aperto al grande pubblico, ai professionisti e agli operatori del settore, con Bbq Expo e Butcher Show: due. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Nell'aprile 2026 Parma diventerà la capitale italiana della carne Leggi anche: Funghi porcini, carne e formaggi scaduti: sequestrati 35 chili di cibo. Blitz dei Nas in un bar-ristorante di Parma Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Nell'aprile 2026 Parma diventerà la capitale italiana della carne; Bbq Expo e Butcher Show: Parma capitale della carne e dell'outdoor cooking; Bbq e Butcher Show, Parma diventa capitale della carne; Terzo fine settimana di Tutti Matti sotto Zero. Fiere, ad aprile Parma capitale della carne con Bbq Expo e Butcher Show - Dall’11 al 14 aprile 2026 il barbecue e il mondo della carne in tutte le sue declinazioni, sarà aperto al g ... parmatoday.it

Nell'aprile 2026 Parma diventerà la capitale italiana della carne - Oltre 10mila metri quadrati e circa 150 espositori con macellerie, laboratori di trasformazione, chef, ristoratori, negozi specializzati e industrie del settore, tra cui il Gruppo Cremonini ... parmatoday.it

Bbq e Butcher Show, Parma diventa capitale della carne - Barbecue di nuova generazione, rub e condimenti innovativi, soluzioni di design per vivere gli spazi esterni; e ancora macellerie modello, tecnologie professionali, packaging evoluto, formazione per g ... msn.com

Fiera dei territori - Oscar Fusini, Direttore di Ascom Confcommercio Bergamo

Sabato 29 Aprile fino a Lunedì 1 Maggio torna la Fiera di Foggia, e noi saremo presenti come espositori. Ingresso gratuito per i tre giorni di fiera Vi aspettiamo numerosi nel padiglione Agroalimentare - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.