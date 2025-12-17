La Fondazione Istituti Educativi di Bergamo celebra cinque secoli di impegno nel coltivare semi di crescita e innovazione, portando avanti una tradizione di progetti sostenibili, inclusivi e culturali. In vista del 2025, si prepara a un anno ricco di iniziative che rafforzano il legame tra passato e futuro, contribuendo allo sviluppo della comunità bergamasca.

© Ecodibergamo.it - FIEB: cinque secoli di semi per continuare a dare fiori e frutti. La fioritura del 2025

Da quasi mezzo millennio la Fondazione Istituti Educativi di Bergamo trasforma le eredità storiche in azioni concrete per l’oggi e il domani: dalla sostenibilità ambientale all’housing sociale, passando per tecnologia inclusiva e sostegno a iniziative culturali, un anno di idee e progetti in rete con fondazioni e territorio bergamasco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Leggi anche: Fiere d’ottobre, rito collettivo da cinque secoli

Leggi anche: Chivu Inter, il metodo del tecnico inizia a dare frutti: squadra in crescita e identità ritrovata

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

FIEB: cinque secoli di semi per continuare a dare fiori e frutti. La fioritura del 2025 - L a FIEB – Fondazione Istituti Educativi di Bergamo – nasce formalmente nel 2003, ma la sua è una storia ben più lunga e affonda le proprie radici nella Bergamo del primo Cinquecento quando, partendo ... ecodibergamo.it