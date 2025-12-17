Fidanza | Almerigo Grilz simbolo di un giornalismo vissuto sul campo

Durante l’evento «Con coraggio e libertà», l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Fidanza ha ricordato Almerigo Grilz come un esempio di giornalismo autentico e vissuto sul campo, sottolineando l’importanza di figure che, con coraggio e dedizione, portano avanti il racconto della verità in contesti di grande rischio e difficoltà.

