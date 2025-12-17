Fidanza | Almerigo Grilz simbolo di un giornalismo vissuto sul campo
Durante l’evento «Con coraggio e libertà», l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Fidanza ha ricordato Almerigo Grilz come un esempio di giornalismo autentico e vissuto sul campo, sottolineando l’importanza di figure che, con coraggio e dedizione, portano avanti il racconto della verità in contesti di grande rischio e difficoltà.
Lo ha dichiarato l'europarlamentare di Fratelli d'Italia durante un'intervista a margine dell’evento «Con coraggio e libertà», dedicato alla figura del giornalista e reporter di guerra Almerigo Grilz. 🔗 Leggi su Laverita.info
Almerigo Grilz, chi era «l’inviato ignoto» caduto in guerra e dimenticato dalla stampa italiana - È al cinema la pellicola che mette la parola fine a decenni di oblio su Almerigo Grilz, fotoreporter ucciso durante un servizio in Mozambico e poi vittima della cappa della censura. panorama.it
Carlo Fidanza. . Ieri con Fausto Biloslavo e Gian Micalessin è stato un onore raccontare la storia, la vita, l’impegno e la passione di Almerigo Grilz con una mostra che ho avuto il privilegio di inaugurare e promuovere qui al Parlamento europeo di Strasburgo. - facebook.com facebook
