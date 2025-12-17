Fiamme nel loro vecchio ristorante a Bibione | braccialetto elettronico per padre e figlio

Un incendio nel vecchio ristorante di Bibione ha coinvolto padre e figlio di Latisana, rispettivamente di 87 e 57 anni. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, sospettati di aver preso parte all'incendio, avvenuto dopo la gestione dell'attività fallita.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.