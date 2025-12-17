Fiamma I cinque tedofori da mare a mare
L'evento celebra la tradizione del cerimoniale della torcia, con cinque tedofori che percorrono un cammino da mare a mare. Trenta tedofori partecipano a un percorso simbolico, culminando con l'accensione del grande braciere a cinque cerchi in piazza Cavour, dando vita a una festa coinvolgente e ricca di significato.
Trenta tedofori, un percorso da mare a mare e una grande festa con l’accensione del braciere a cinque cerchi in piazza Cavour. Il 4 gennaio Ancona si prepara ad accogliere la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, unica città di tappa marchigiana di un viaggio di 12mila chilometri partito da Roma il 6 dicembre scorso e che si concluderà nel capoluogo lombardo il 6 febbraio. Ieri mattina in Comune, alla presenza del sindaco Daniele Silvetti, del comandante della polizia locale Marco Caglioti e del presidente del Coni regionale Fabio Luna, sono stati svelati percorso e protagonisti della giornata che promette di emozionare e coinvolgere l’intera città. Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Mare d’inverno a Riccione: “Un chioschista su cinque sfrutterà il bando”
Leggi anche: Polignano a Mare: il treno fa cinque ore di ritardo, i passeggeri scendono e ballano la pizzica – Il video
Olimpiadi 2016 a Brasilia presentata la torcia
Fiamma I cinque tedofori da mare a mare - Ecco il percorso che gli atleti faranno il 4 gennaio per arrivare in piazza Cavour dove sarà acceso il braciere a cinque cerchi ... ilrestodelcarlino.it
Fiamma Olimpica ad Ancona il 4 gennaio tra Marina Dorica e Piazza Cavour - Il percorso della Fiamma Olimpica ad Ancona, il 4 gennaio, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina: i tedofori, circa 30, arriveranno a Marina Dorica intorno alle 16 e ripartiranno alle ... ansa.it
Iglesias ringrazia i cinque tedofori per aver attraversato la città portando la Fiamma Olimpica, simbolo universale di pace, rispetto e valori sportivi. Un momento di alto valore simbolico che ha coinvolto e unito l’intera comunità. Un evento unico per la nostra Citt - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.