fiamma i cinque tedofori da mare a mare

L'evento celebra la tradizione del cerimoniale della torcia, con cinque tedofori che percorrono un cammino da mare a mare. Trenta tedofori partecipano a un percorso simbolico, culminando con l'accensione del grande braciere a cinque cerchi in piazza Cavour, dando vita a una festa coinvolgente e ricca di significato.

Trenta tedofori, un percorso da mare a mare e una grande festa con l’accensione del braciere a cinque cerchi in piazza Cavour. Il 4 gennaio Ancona si prepara ad accogliere la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, unica città di tappa marchigiana di un viaggio di 12mila chilometri partito da Roma il 6 dicembre scorso e che si concluderà nel capoluogo lombardo il 6 febbraio. Ieri mattina in Comune, alla presenza del sindaco Daniele Silvetti, del comandante della polizia locale Marco Caglioti e del presidente del Coni regionale Fabio Luna, sono stati svelati percorso e protagonisti della giornata che promette di emozionare e coinvolgere l’intera città. Ilrestodelcarlino.it

