Fialdini ancora sotto accusa D’Urso regina senza corona | Ballando si chiude con un po’ d’amarezza

La finale di Ballando con le Stelle si conclude con un senso di amarezza, lasciando spazio a tensioni e polemiche. Mentre D’Urso si conferma regina senza corona, Fialdini rimane sotto accusa, offuscando il clima di festa che ci si aspettava. Un finale che, invece di sorrisi, porta con sé un velo di delusione e riflessioni sul percorso dello show.

La finale di Ballando con le Stelle avrebbe dovuto lasciare spazio ai sorrisi, ai bilanci leggeri e alla celebrazione dello spettacolo. E invece, a distanza di ore, ciò che resta è una sensazione ambigua: quella di un programma che si chiude portandosi dietro strascichi, polemiche mai del tutto risolte e un retrogusto amaro. Al centro del racconto, ancora una volta, Francesca Fialdini e il famigerato lastra gate, ma anche Barbara D’Urso, simbolicamente passata dal trono alla giuria, osservata e giudicata come mai prima d’ora. Francesca Fialdini ancora protagonista del lastra gate: ecco cosa è successo a Porta a Porta. 🔗 Leggi su Donnapop.it

