© Lanazione.it - “Fiaccolata della Valle“. Sabato la solidarietà mette tutti in marcia

A Gallicano è tempo di mettere a punto gli ultimi dettagli per preparare al meglio l’accoglienza ai partecipanti attesi nel capoluogo per la "Fiaccolata della Valle del Serchio" che sabato partirà, intorno alle 20, da Piazza della Posta. Dopo i saluti istituzionali e una giornata ricca di eventi collaterali che animeranno il borgo della Garfagnana nell’attesa della partenza, le fiaccole si accenderanno ancora, come da 46 anni, per diffondere benevolenza e solidarietà. A invitare ufficialmente alla partecipazione, cittadini, associazioni, enti, rappresentanti e primi cittadini dei Comuni della Valle, oltre a studenti grandi e piccoli del territorio, è lo stesso sindaco di Gallicano David Saisi, che fa parte con la sua amministrazione del comitato organizzatore dell’evento benefico. Lanazione.it

Leggi anche: Camminata di solidarietà. Tutti in marcia con ’Danger’

Leggi anche: Baronissi, Petta: “Sabato 11 ottobre tutti in piazza per la Marcia della Pace”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Fiaccolata della Valle“. Sabato la solidarietà mette tutti in marcia - A Gallicano è tempo di mettere a punto gli ultimi dettagli per preparare al meglio l’accoglienza ai partecipanti attesi ... msn.com