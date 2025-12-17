Festività senza chili di troppo | le regole dell' esperto Che ci permette delle trasgressioni

Durante le festività è difficile resistere alle tentazioni, ma con alcune strategie si può evitare di accumulare chili di troppo. L’esperto ci guida attraverso regole e consigli pratici, sottolineando l'importanza di mantenere un equilibrio tra piacere e benessere. Con un approccio consapevole, è possibile divertirsi senza compromettere la salute.

"Se stiamo bene e in forma, e godiamo di buona salute, ogni tanto una piccola trasgressione possiamo concedercela. Vale anche in occasione delle festività natalizie. Ma sia chiaro, lo 'strappo' è ammesso solo per la cena della Vigilia, per il pranzo di Natale e per il veglione di Capodanno: quindi 24, 25 e 31 dicembre. Per tutti gli altri giorni, invece, dobbiamo seguire alcune semplici regole. Obiettivo: non ingrassare, ma limitarci a prendere non oltre mezzo chilo". È il consiglio di Giorgio Calabrese, medico nutrizionista specializzato in Scienza dell'alimentazione e presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare del ministero della Salute, che all'Adnkronos Salute spiega come affrontare le festività natalizie a tavola, anche con indicazioni pratiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

