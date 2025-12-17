Festività | aperture e visite speciali sulle Mura e mostra al Parlascio

Le Mura di Pisa si preparano a accogliere i visitatori durante le festività, offrendo aperture straordinarie e visite speciali. Dal 17 dicembre 2025, il camminamento in quota sarà aperto dalle 10 alle 17 anche a Santo Stefano e Capodanno, con l’unica chiusura natalizia. Un’occasione unica per immergersi nella magia del periodo e scoprire le meraviglie di uno dei simboli più affascinanti della città.

Pisa, 17 dicembre 2025 – Le Mura di Pisa si preparano a vivere il periodo più magico dell'anno: in questi giorni il camminamento in quota è aperto dalle 10 alle 17 anche a Santo Stefano ed il primo dell'anno, unica chiusura il giorno di Natale. Un viaggio nella storia cittadina da fare in autonomia con l'app gratuita 'Mura di Pisa', prenotando una visita guidata oppure partecipando ai tanti eventi speciali. Torna sotto le feste l'edizione classic di Mura di Pisa Night Experience, il tour cinematografico in collaborazione con Acquario della Memoria. Un racconto originale che, attraverso proiezioni ed audio immersivi, permette di rivivere la storia della città dall'epoca romana alle glorie medievali, dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri, dal funzionamento ingegnoso delle terme romane alle vicende della fabbrica Marzotto passando per i fasti della Repubblica Marinara e la vita di Laura Ruschi.

