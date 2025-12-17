Feste 19 milioni italiani in viaggio

Per le festività di fine anno, si stima che oltre 19 milioni di italiani si sposteranno, secondo una ricerca di Tecnè commissionata da Federalberghi. L'articolo fornisce dettagli sulle modalità di viaggio e le destinazioni più popolari durante questo periodo.

13.10 Per le feste di fine anno si muoveranno oltre 19 milioni di italiani. E' la stima preparata da Tecnè per la Federalberghi. Quasi 8 milioni partiranno per Natale, mentre 4 milioni e 500mila si muoveranno per Capodanno; un milione partirà per l'Epifania e quasi 6 milioni faranno la "vacanza lunga", che comprenda almeno due festività. Per il 91% sarà l'Italia la meta preferita, mentre il 9% opterà per l'estero. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19 milioni di italiani in viaggio per le feste di Natale e Capodanno; tra le mete preferite vince la montagna