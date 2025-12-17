Festa di Natale alla Pilkington di San Salvo ospite d' onore Giulia Valdo atleta della nazionale paralimpica di tiro a segnoFOTO
La Festa di Natale alla Pilkington di San Salvo si è rinnovata quest’anno, diventando un’occasione speciale di condivisione e gioia. Ospite d’onore è stata Giulia Valdo, atleta della nazionale paralimpica di tiro a segno, che ha arricchito l’evento con il suo esempio di determinazione e passione. Un momento di festa che ha rafforzato il legame tra colleghi, creando ricordi indimenticabili in un’atmosfera di calore e solidarietà.
Lo stabilimento Pilkington Italia – Nsg Group di San Salvo ha rinnovato il tradizionale appuntamento natalizio, trasformandolo in un momento di autentica condivisione. Non solo un’occasione per scambiarsi gli auguri, ma un’opportunità per raccontare storie di impegno, merito e solidarietà che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
