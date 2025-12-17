Festa di Natale alla Pilkington di San Salvo ospite d' onore Giulia Valdo atleta della nazionale paralimpica di tiro a segnoFOTO

La Festa di Natale alla Pilkington di San Salvo si è rinnovata quest’anno, diventando un’occasione speciale di condivisione e gioia. Ospite d’onore è stata Giulia Valdo, atleta della nazionale paralimpica di tiro a segno, che ha arricchito l’evento con il suo esempio di determinazione e passione. Un momento di festa che ha rafforzato il legame tra colleghi, creando ricordi indimenticabili in un’atmosfera di calore e solidarietà.

