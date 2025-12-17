Ferrara Musica per il concerto di Natale c’è l’Accademia Bizantina guidata da Ottavio Dantone

Quest’anno, Ferrara Musica celebra il Natale con un appuntamento imperdibile: l’Accademia Bizantina, diretta da Ottavio Dantone, porta sul palco capolavori del barocco. Un’occasione unica per immergersi nelle sonorità antiche e celebrare le festività con musica di eccellenza.

© Ferraratoday.it - Ferrara Musica, per il concerto di Natale c’è l’Accademia Bizantina guidata da Ottavio Dantone In occasione dell’ormai tradizionale concerto di Natale di Ferrara Musica torna uno dei migliori gruppi italiani di musica barocca, l’Accademia Bizantina. Giovedì 18 al Teatro Comunale, con inizio alle 20.30, l’orchestra ravennate proporrà uno dei suoi programmi più coinvolgenti, 'L’Orfeo del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Ferrara Musica, concerto della Filarmonica della Scala con il giovane violinista Giuseppe Gibboni Leggi anche: Pinerolo, il duo d'eccezione Nordio e Sciortino in concerto all'Accademia di Musica Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Concerto di Natale – La Casa delle Arti si racconta tra musica e colore; Guida al weekend, gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana; Concerto di Natale 2025 della Scuola di Musica di Voghenza al Teatro Città di Voghenza; Ferrara si accende per il Natale: un gioiello del Rinascimento da esplorare tra luci, spettacoli e magia. "Concerto della Gioia": all'Ariostea 'Natale in Gospel' con la Ferrara Gospel Choir Academy - Un viaggio vibrante nel cuore del Gospel natalizio: è il "Concerto della Gioia" con cui venerdì 19 dicembre 2025 alle 17:00 la Ferrara Gospel Choir Academy animerà la sala Agnelli della biblioteca ... cronacacomune.it

Torna a Bisceglie “Ponti (Canti) di Natale”: musica tra Medioevo e Gospel - L’iniziativa vuole essere un vero e proprio ponte tra generazioni e culture diverse, unendo Medioevo e Gospel attraverso la forza universale della musica. giornaledipuglia.com

A Ferrara arriva "Natale in Giardino": il parco Coletta al centro delle celebrazioni festive con oltre 50 attività gratuite - Più di 50 iniziative ad accesso gratuito, che spaziano dalle letture animate ai concerti, passando per i laboratori creativi con gli elfi, spettacoli di animazione, attività motorie, il teatro dei bur ... cronacacomune.it

Francesco Gabbani - Concerto di Natale

CONCERTO DI NATALE L'Orfeo del Violino. Accademia Bizantina Ottavio Dantone direzione e clavicembalo. Musiche di: Corelli, Geminiani, Händel Ferrara Musica Concertistica 25-26 Ferrara Musica giovedi 18 dicembre 2025 ore 20.30 Ferrara, Teatr - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.