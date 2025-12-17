Ferentino | per il Natale 2025 in città il trenino natalizio dei commercianti coinvolge tutti bimbi e grandi!

A Ferentino, il Natale 2025 si accende con il trenino natalizio dei commercianti, un evento che unisce grandi e piccini in una festa di allegria e tradizione. La domenica dedicata ai festeggiamenti ha visto protagonisti il trenino e l’animazione di Enrico Pro, accompagnata dalla simpatia di Oreste Datti, il “Califfo Ciociaro”. Un’occasione speciale per vivere l’atmosfera magica delle festività in città.

Bella domenica natalizia di festa quella trascorsa a Ferentino per il “Natale in Città”, domenica 14 dicembre scorsa, con il “Trenino de commercianti” e l’animazione curata da Enrico Pro coadiuvato dallo speaker e “capo stazione” per la bisogna, Oreste Datti alias il “Califfo Ciociaro”. Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

