Ferentino | per il Natale 2025 in città il trenino natalizio dei commercianti coinvolge tutti bimbi e grandi!

A Ferentino, il Natale 2025 si accende con il trenino natalizio dei commercianti, un evento che unisce grandi e piccini in una festa di allegria e tradizione. La domenica dedicata ai festeggiamenti ha visto protagonisti il trenino e l’animazione di Enrico Pro, accompagnata dalla simpatia di Oreste Datti, il “Califfo Ciociaro”. Un’occasione speciale per vivere l’atmosfera magica delle festività in città.

Bella domenica natalizia di festa quella trascorsa a Ferentino per il “Natale in Città”, domenica 14 dicembre scorsa, con il “Trenino de commercianti” e l’animazione curata da Enrico Pro coadiuvato dallo speaker e “capo stazione” per la bisogna, Oreste Datti alias il “Califfo Ciociaro”. Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Ferentino: "Natale in città 2025" Leggi anche: Quali sono le città europee più economiche per i viaggi di Natale 2025 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ferentino, torna ‘Kristmas’ Night’: protagoniste sul palco le scuole di danza della città - ricordo alla cara maestra Maria Cristina Celardi, ideatrice dell’evento ... tunews24.it Un pomeriggio di Natale La Parrocchia Sacro Cuore – Ferentino (Tofe) vi invita a trascorrere un pomeriggio speciale, fatto di sorrisi, condivisione e vera atmosfera natalizia Arrivo di Babbo Natale Tombolata con premi Merenda condivisa (og - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.