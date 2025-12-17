Ferentino Kristmas’ Night …Natale in danza

Il Natale a Ferentino si accende di magia con la decima edizione di “Kristmas’ Night”, un evento imperdibile che unisce danza, musica e tradizione. Venerdì 19 dicembre, dalle 18:00, il palazzetto dello sport “Ponte Grande” si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, arricchito da un ricco programma di iniziative culturali e artistiche. Un’occasione speciale per vivere lo spirito natalizio in compagnia, tra spettacoli e momenti di convivialità.

