Ferentino Kristmas’ Night …Natale in danza

Il Natale a Ferentino si accende di magia con la decima edizione di “Kristmas’ Night”, un evento imperdibile che unisce danza, musica e tradizione. Venerdì 19 dicembre, dalle 18:00, il palazzetto dello sport “Ponte Grande” si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, arricchito da un ricco programma di iniziative culturali e artistiche. Un’occasione speciale per vivere lo spirito natalizio in compagnia, tra spettacoli e momenti di convivialità.

Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale manifestazione natalizia, giunta alla DECIMA edizione, programmata per venerdì prossimo 19 Dicembre con inizio ore 18,00, nella location del palazzetto dello sport, “Ponte Grande”, nell’ambito del nutrito programma di iniziative artisticheculturali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

