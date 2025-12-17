Ferentino Festival Artistico dell’Epifania

Ferentino si prepara ad accogliere la 19ª edizione del “Festival Artistico dell’Epifania”, con lo show “Noi le cantiamo &…così”. Un evento imperdibile nel teatro delle Suore Francescane, previsto per il pomeriggio del 6 gennaio 2026, con ingresso gratuito. Un’occasione unica per scoprire talenti locali e vivere la magia dell’Epifania attraverso musica, arte e cultura.

Al lavoro per la 19 ^ edizione del “Festival Artistico dell’Epifania - artisti in vetrina” nello show “Noi le cantiamo &.così”, programmata per il pomeriggio del 6 gennaio 2026 ad ingresso gratuito, nel teatro delle Suore Francescane. Torna riprogrammato l’evento artistico, realizzato con lo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

