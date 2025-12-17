Ferella – Cirocco Sinistra Italiana | Pagare gli stipendi agli operai forestali non è una concessione è un dovere

Ferella – Cirocco di Sinistra Italiana sottolineano con forza un principio fondamentale: pagare gli stipendi agli operai forestali non è una concessione, ma un dovere imprescindibile. In un contesto in cui spesso si minimizzano le responsabilità pubbliche, evidenziano l’assurdità di dover celebrare il rispetto di un obbligo etico e civico. La questione solleva riflessioni sulla gestione delle risorse e il rispetto per chi lavora nel settore pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti “È francamente paradossale che un ente pubblico senta il bisogno di comunicare come un successo il fatto di essere riuscito a pagare stipendi arretrati. Il riferimento è a quanto dichiara a mezzo stampa – come spesso accade – la Comunità montana del Fortore che ci fa sapere di aver pagato tre mensilità agli operai forestali, dipendenti pubblici dell’ente. Non si tratta di un gesto di generosità né di un favore natalizio: è l’adempimento minimo di un obbligo verso lavoratori che hanno svolto regolarmente il proprio dovere”. – così in una nota Lucio Ferella, consigliere comunale di Baselice e Rocco Cirocco, consigliere comunale di Molinara “Raccontare il pagamento delle mensilità arretrate come una “boccata d’ossigeno” rischia di rovesciare la realtà: qui non siamo davanti a un’azione virtuosa, ma al tentativo di normalizzare un ritardo grave, che ha messo in difficoltà famiglie e lavoratori per mesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

