Fenomeno Sandokan | come è finito e le anticipazioni della nuova serie con la crisi tra Sandokan e Marianna

Zazoom 17 dic 2025

Il fenomeno Sandokan ha affascinato generazioni, e ora una nuova serie riporta in scena il leggendario pirata e la sua amata Marianna. Tra avventure e tensioni, i due navigano verso Mompracem, l’isola misteriosa simbolo di libertà e amore, mentre il rapporto tra i protagonisti si trova in crisi. Ecco le anticipazioni di questa emozionante nuova avventura.

Fenomeno Sandokan: come è finito e le anticipazioni della nuova serie con la crisi tra Sandokan e Marianna

Sandokan e Marianna al timone della nave pirata che veleggiano verso Mompracem, "l'isola che scompare" che non è segnata sulle mappe geografiche nella quale vivere finalmente sotto l'insegna della libertà oltre che dell'amore.

Fenomeno Sandokan, è boom di ascolti: chi è Can Yaman, la nuova tigre di Mompracem - La carriera da avvocato lasciata per il cinema, e l'esordio in Italia della nuova tigre di Mompracem.

Fenomeno Sandokan, è boom di ascolti: chi è Can Yaman, la nuova tigre di Mompracem - Ora i riflettori, sono tutti per lui, l'esordio boom del nuovo Sandokan, porta la sua firma e viso, assieme ad un prodotto scintillante e potente che sin dalla prima puntata sembra promettere bene.

