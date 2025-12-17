Femminicidio il 17 dicembre entra in vigore la legge | pene più severe consenso e prevenzione È il riconoscimento giuridico di un' emergenza sociale
Dal 17 dicembre entra in vigore una nuova legge contro il femminicidio, con pene più severe, misure di consenso e strategie di prevenzione. Rappresenta un importante riconoscimento giuridico di un'emergenza sociale, segnando un passo avanti nella lotta alla violenza di genere e nella tutela delle donne nel nostro Paese.
«È più di una norma, è il riconoscimento giuridico di un'emergenza sociale. L'Italia decide di guardare in faccia la violenza di genere e di darle finalmente un. Leggo.it
Leggi anche: 1 dicembre 1970, entra in vigore la Legge sul divorzio: come è cambiata la società in questi anni.
Leggi anche: Il 4 ottobre sarà la festa nazionale di San Francesco, ok del Senato alla legge: quando entra in vigore
Catania, uccide due donne e poi si suicida davanti alla Ceserma la ricostruzione del colonnello
Dal 17 dicembre entra in vigore la nuova legge sul femminicidio - La nuova legge sul femminicidio introduce un reato autonomo, pene più severe e maggiori tutele per vittime e orfani. catanzaroinforma.it
Femminicidio: nuova legge in vigore dal 17 dicembre 2025 - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che introduce il reato autonomo di femminicidio. studiocataldi.it
Un brutale femminicidio è la conclusione della storia - quella con cui questa sera, martedì 16 dicembre, termina la stagione di "Amore Criminale" - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.