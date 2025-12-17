Dal 17 dicembre entra in vigore una nuova legge contro il femminicidio, con pene più severe, misure di consenso e strategie di prevenzione. Rappresenta un importante riconoscimento giuridico di un'emergenza sociale, segnando un passo avanti nella lotta alla violenza di genere e nella tutela delle donne nel nostro Paese.

© Leggo.it - Femminicidio, il 17 dicembre entra in vigore la legge: pene più severe, consenso e prevenzione. «È il riconoscimento giuridico di un'emergenza sociale»

«È più di una norma, è il riconoscimento giuridico di un'emergenza sociale. L'Italia decide di guardare in faccia la violenza di genere e di darle finalmente un. Leggo.it

Dal 17 dicembre entra in vigore la nuova legge sul femminicidio - La nuova legge sul femminicidio introduce un reato autonomo, pene più severe e maggiori tutele per vittime e orfani. catanzaroinforma.it