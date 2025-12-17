L'addio di Danilo segna la fine di un'era per Vittorio, che esprime sentimenti di felicità, orgoglio e tristezza. Un momento di riflessione e di emozioni contrastanti, tra il dolore di non vederlo più in campo e la consapevolezza dei traguardi raggiunti nonostante le difficoltà. Un tributo a un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile.

© Ilgiorno.it - Felici, orgogliosi e un poco tristi. L’addio di Danilo, il cuore di Vittorio: "Questo era il momento giusto..."

"È un momento triste, sapendo di non poterlo più vedere in campo. Ma al tempo stesso deve essere contento e orgoglioso di tutto quello che ha fatto nella sua carriera, nonostante sia stato massacrato dagli infortuni". Vittorio Gallinari ricorda ancora il suo ragazzino dai capelli biondi e lo sguardo all’insù innamorato della pallacanestro. sul ritiro del figlio Danilo. E oggi che il suo Danilo si è appena ritirato dal basket - dopo una carriera strepitosa coronata dall’Nba - non nasconde un pizzico di nostalgia. "Ma sono contento per lui, perché alla fine è riuscito a togliersi l’ultima soddisfazione vincendo il campionato in Porto Rico", ha aggiunto. Ilgiorno.it

Leggi anche: Danilo Gallinari dice addio al basket: il campione che ha portato l’Italia nel cuore dell’NBA

Leggi anche: Cade dalla scala, muore dopo tre giorni: addio a Sergio Federici (61 anni), il giornalismo nel cuore

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Una persona che si allontana ti ama shorts

Oggi presenti e orgogliosi di esserci, felici di regalare un sorriso per i bambini che ci hanno accolto… un Grazie per Rita !!!! Un grazie per il gruppo Morgana . - facebook.com facebook