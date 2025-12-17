Fedez e Masini spunta un retroscena sulla foto di gruppo a Sanremo

Un retroscena inatteso emerge sulla foto di gruppo a Sanremo 2026, coinvolgendo Fedez e Masini. L'incontro tra i due artisti ha suscitato curiosità, soprattutto alla luce di una scelta sorprendente: la foto è stata scattata senza i Big. Un dettaglio che aggiunge mistero e alimenta le speculazioni sui retroscena di questa esclusiva immagine.

© 361magazine.com - Fedez e Masini, spunta un retroscena sulla foto di gruppo a Sanremo Fedez e Masini, l’incontro inatteso che scuote Sanremo 2026. Spunta un retroscena sulla foto scattata senza BIG. Il Festival di Sanremo 2026 promette sorprese, e una delle più interessanti arriva dall’inedita coppia formata da Fedez e Marco Masini. Due artisti provenienti da mondi musicali apparentemente lontani – il rap e il cantautorato classico – uniscono le forze con un progetto originale che ha già catturato l’attenzione dei fan e della stampa. Il brano che porteranno sul palco dell’Ariston si intitola “Male Necessario”. Leggi anche Marco Masini, tutte le date del suo nuovo tour Questa collaborazione non è solo un esperimento musicale: rappresenta un vero ponte tra due generazioni di artisti italiani. 🔗 Leggi su 361magazine.com Leggi anche: Fedez e Marco Masini, la foto a Sanremo senza incontrare gli altri Big: “Piccolo favore” Leggi anche: Marco Masini a Sanremo in coppia con Fedez? “Per l’Ariston ci vuole un progetto. Carriera? Alti e bassi, ma sono qui” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fedez e Masini, spunta un retroscena sulla foto di gruppo a Sanremo - Fedez e Masini, l’incontro inatteso che scuote Sanremo 2026. 361magazine.com

Sanremo 2026, il “giallo” della foto ufficiale: Fedez e Marco Masini assenti, svelato il motivo - Fedez e Marco Masini non compaiono nella foto di rito con tutti i Big di Sanremo 2026 e scatta il giallo. donnaglamour.it

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini nell'occhio del ciclone: non era mai successo prima - Una foto scattata lontano dagli altri Big scatena il caso Sanremo 2026: Fedez e Marco Masini al centro delle polemiche prima ancora del debutto. libero.it

Fedez, Marco Masini, FT Kings - BELLA STRONZA Live Version

Sanremo: è già duello tra Fedez-Masini e Tommaso Paradiso. A sorpresa spunta Malika Ayane https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/sanremo-a-duello-fedez-masini-tommaso-paradiso-00001/ - facebook.com facebook

CANDELA FLASH! UN SANREMO CON FIGLI (DI) E FIGLIASTRI! FEDEZ E MASINI E LA FOTO A PORTE CHIUSE... x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.