Fedez e Masini assenti all'Ariston per la foto di rito con i Big | Hanno posato da soli non hanno incontrato nessuno

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fedez e Marco Masini non sono stati presenti all'Ariston per la tradizionale foto di gruppo con i Big durante il Festival di Sanremo. Entrambi hanno posato da soli, senza incontrare gli altri artisti, creando sorpresa tra i fan e i media presenti. La loro assenza ha suscitato curiosità e discussioni sulla dinamica tra i partecipanti.

Immagine generica

Fedez e Marco Masini non si sono presentati al consueto appuntamento con i Big per la consueta foto di copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Al rapper, arrivato a Sanremo col suo jet privato, sarebbe stato fatto un favore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Marco Masini a Sanremo in coppia con Fedez? “Per l’Ariston ci vuole un progetto. Carriera? Alti e bassi, ma sono qui”

Leggi anche: Aprilia, pubblica foto del furto in negozio e lancia l’appello: “Restituite tutto o vi denuncio”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fedez, Marco Masini, FT Kings - BELLA STRONZA Live Version

Video Fedez, Marco Masini, FT Kings - BELLA STRONZA Live Version

fedez masini assenti aristonFedez e Masini assenti all’Ariston per la foto di rito con i Big: “Hanno posato da soli, non hanno incontrato nessuno” - Fedez e Marco Masini non si sono presentati al consueto appuntamento con i Big per la consueta foto di copertina di Tv Sorrisi e Canzoni ... fanpage.it

fedez masini assenti aristonFedez-Masini, coppia a Sanremo con il loro "Male necessario". Di cosa parla la canzone - Per la 76esima edizione del Festival più amato d’Italia il duo composto da Fedez e Marco Masini porterà una canzone “per ricordare che le tempeste che si affrontano nella vita possono anche essere del ... lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.