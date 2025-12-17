Fedez e Masini assenti all'Ariston per la foto di rito con i Big | Hanno posato da soli non hanno incontrato nessuno

Fedez e Marco Masini non sono stati presenti all'Ariston per la tradizionale foto di gruppo con i Big durante il Festival di Sanremo. Entrambi hanno posato da soli, senza incontrare gli altri artisti, creando sorpresa tra i fan e i media presenti. La loro assenza ha suscitato curiosità e discussioni sulla dinamica tra i partecipanti.

Fedez-Masini, coppia a Sanremo con il loro "Male necessario". Di cosa parla la canzone - Per la 76esima edizione del Festival più amato d’Italia il duo composto da Fedez e Marco Masini porterà una canzone “per ricordare che le tempeste che si affrontano nella vita possono anche essere del ... lanazione.it

Fedez sarà a Sanremo 2026 con Marco Masini col brano Male Necessario, come si sta preparando all’esperienza Con la fidanzata Giulia Honegger tra patch anti-occhiaie e orologi di lusso. https://fanpa.ge/8Swgp - facebook.com facebook

CANDELA FLASH! UN SANREMO CON FIGLI (DI) E FIGLIASTRI! FEDEZ E MASINI E LA FOTO A PORTE CHIUSE... x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.