Federico Marchetti racconta la sua depressione e accusa l’ex tecnico del Genoa | Blessin? Ci umiliava e odiava gli italiani

Federico Marchetti, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, condivide il suo percorso di lotta contro la depressione, svelando dettagli inediti sulla sua carriera. Il portiere rivela anche tensioni e accuse nei confronti dell’ex tecnico del Genoa, Blessin, descrivendo un ambiente difficile e controverso.

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Federico Marchetti rompe il silenzio e racconta i momenti più difficili della sua carriera e solleva accuse pesanti e svela retroscena inediti. L’ex portiere della Nazionale, che ha vestito le maglie di Lazio, Cagliari e Genoa, punta il dito contro Alexander Blessin, attuale tecnico del St.Pauli, definendolo senza mezzi termini il peggior allenatore mai incontrato. Le dichiarazioni più dure riguardano proprio l’esperienza al Genoa nella stagione 202223. Marchetti non usa giri di parole: “È il peggior allenatore mai visto. Ci trattava di me**a e ci umiliava in continuazione, anche singolarmente”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

