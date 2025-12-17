Federico Marchetti | Blessin ci umiliava nello spogliatoio chiamava Calafiori bastardo italiano

Federico Marchetti rivela dettagli sconvolgenti sulla sua esperienza al Genoa, svelando un rapporto difficile con l'ex allenatore Alexander Blessin. Tra umiliazioni e insulti nello spogliatoio, Marchetti ripercorre momenti controversi e accuse che gettano nuova luce sulla gestione della squadra durante il suo periodo.

Le accuse di Marchetti: "Blessin odiava gli italiani, a Calafiori diceva che era un 'italian bastard', Pandev è andato via prima di mettergli le mani addosso" - L'ex portiere racconta tutte le difficoltà della sua carriera e lancia dure accuse nei confronti di Blessin: "Il peggior allenatore mai visto, ci umiliava in continuazione, prendeva i giocatori e li i ... msn.com

