Federico Marchetti | Blessin ci umiliava nello spogliatoio chiamava Calafiori bastardo italiano

Federico Marchetti rivela dettagli sconvolgenti sulla sua esperienza al Genoa, svelando un rapporto difficile con l'ex allenatore Alexander Blessin. Tra umiliazioni e insulti nello spogliatoio, Marchetti ripercorre momenti controversi e accuse che gettano nuova luce sulla gestione della squadra durante il suo periodo.

Federico Marchetti torna sull’esperienza al Genoa e attacca Alexander Blessin: retroscena e accuse dallo spogliatoio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Marchetti si racconta: «La fede mi ha salvato in tanti casi, anche con la depressione. Blessin? Il peggiore mai avuto, odiava gli italiani e ci umiliava. Dovevo andare al Napoli, ma…»

Leggi anche: Federico Aldrovandi, 20 anni dopo una lettera riapre la polemica. “Quel ragazzo era un disadattato”

