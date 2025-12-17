Federcoop Romagna registra un forte crescita, con un aumento del 20% del fatturato e un incremento del 45% degli occupati, raggiungendo i 114 dipendenti, di cui 88 donne. La convention all’Almagià di Ravenna ha fatto il punto sui traguardi raggiunti dalla cooperativa, che conta quattro sedi tra Ravenna, Forlì, Rimini e Cesena, evidenziando il suo sviluppo dal 2010 ad oggi.

© Ilrestodelcarlino.it - Federcoop Romagna boom. Il fatturato cresce del 20%

La convention svolta all’Almagià di Ravenna è stata l’occasione per ripercorrere le cifre della crescita di Federcoop Romagna, dalla costituzione a oggi: 114 occupati (+45%), di cui 88 donne, 6,5 milioni di euro di fatturato (+20%) e quattro sedi tra Ravenna, Forlì, Rimini e Cesena. Il bilancio 2025 si chiuderà con un utile di circa 100mila euro, ristorno alle cooperative associate e premio di produzione pieno ai dipendenti. Nel 2025 i lavoratori hanno ricevuto circa 280mila euro di benefit, quasi 2.500 euro a testa, fra ticket, welfare, bonus di risultato e altri incentivi. Nata il 12 settembre del 2017 dalla fusione tra Federcoop Nullo Baldini di Ravenna, Coopservizi di Forlì e Contabilcoop di Rimini, Federcoop Romagna è oggi la più grande struttura di servizi nel mondo di Legacoop nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Boom di ordini per droni italiani, 29 milioni di fatturato per l’azienda riminese: “Non armi, ma soccorsi e difesa”

Leggi anche: Noci di Romagna, richieste boom. New Factor progetta il raddoppio della produzione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Federcoop Romagna boom. Il fatturato cresce del 20% - Si è tenuta la convention del sodalizio che associa cooperative di Cesena, Forlì,. msn.com