Fedele premiato a Disart | Sorpresa ed emozione

Fedele è stato premiato a Disart, evento che unisce arte e performance dal vivo nel centro storico di La Spezia. La manifestazione ha coinvolto artisti diversi, creando un’occasione di incontro tra creatività e tematiche legate alla disabilità. La premiazione ha suscitato sorpresa ed emozione, sottolineando l’importanza di valorizzare l’inclusività attraverso l’arte.

© Lanazione.it - Fedele premiato a Disart: "Sorpresa ed emozione" La disabilità incontra l’arte. Si è da poco concluso Disart, nel cuore del centro storico spezzino, che coniuga arte, performance dal vivo di numerosi artisti. Tra loro c’era Francesco Fedele, ex vicesindaco di Comano, premiato per il suo racconto breve. L’edizione 2025 di Disart continua il percorso di sensibilizzazione sulla condizione e sul valore della disabilità nella società, cerca nuovi coinvolgimenti e modalità di comunicare. Per questa edizione è stato esteso anche agli artisti delle parole. Disart 2025 si è articolato in due sezioni: quella artistica ‘Un mare di inclusione’, e quella letteraria ‘Onde di parole’. Lanazione.it Leggi anche: Napoli, protagonista a sorpresa: l’azzurro premiato dai quotidiani Leggi anche: Sorpresa ed emozione su Rai Radio2: la Tigre di Cremona canta il motivetto del nuovo show di Fiorello, che ringrazia e scherza: «Non tornare» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. EQUIVOK CLUB HALLOWEEN 2013 Premio Letterario “Enzo Grossi” Prima Edizione · 2025 Civitanova del Sannio 13 dicembre 2025 Abbiamo premiato i vincitori del “1° Premio Letterario - Enzo Grossi”, raccogliendo una straordinaria partecipazione di scrittori (circa 500 racconti e poesie i - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.