Feci e batteri nell’acqua della malga | bimba ricoverata dopo aver mangiato formaggio Al via processo

Nel 2023, una bambina di due anni è stata ricoverata dopo aver contratto la sindrome emolitico-uremica (SEU) a seguito del consumo di formaggio presso una malga di Predaia. L'episodio ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario, evidenziando i rischi legati alla contaminazione batterica dell'acqua e degli alimenti nelle malghe.

«Feci nell'acqua e batteri nel latte crudo»: bimba intubata dopo aver mangiato il formaggio. Malgaro a processo x.com

«C'erano feci nella sorgente d'acqua»: batteri nel latte crudo, malgaro a processo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.