Feci e batteri nell’acqua della malga | bimba ricoverata dopo aver mangiato formaggio Al via processo
Nel 2023, una bambina di due anni è stata ricoverata dopo aver contratto la sindrome emolitico-uremica (SEU) a seguito del consumo di formaggio presso una malga di Predaia. L'episodio ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario, evidenziando i rischi legati alla contaminazione batterica dell'acqua e degli alimenti nelle malghe.
La vita di una bimba di due anni è cambiata per sempre dopo la visita ad una malga di Predaia nel 2023: ha infatti contratto la Seu dopo aver mangiato del formaggio. Ora il malgaro andrà a processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
