Farmaci illegali nei bagagli a Malpensa dalla sclerosi multipla alle diete dimagranti 11 denunciati

A Malpensa, durante controlli presso i bagagli, sono stati scoperti e sequestrati farmaci illegali provenienti dall’estero, tra cui trattamenti per la sclerosi multipla e diete dimagranti. L’operazione ha portato alla denuncia di 11 persone coinvolte nell’importazione e distribuzione non autorizzata di medicinali, evidenziando il fenomeno del traffico illecito di farmaci nel territorio italiano.

Farmaci illegali in Italia, importati dall’estero nei bagagli personali controllati all’aeroporto di Malpensa, 11 persone denunciate. Nell’ambito dei controlli alla frontiera doganale condotti nell’area aeroportuale nei mesi scorsi, i Finanzieri del Gruppo Malpensa e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intensificato i controlli volti ad intercettare tentativi di importazione di farmaci privi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net Leggi anche: Vacca (Aism): Charity Dinner “per un mondo libero dalla sclerosi multipla” Leggi anche: Salute, psicologa Borghi: "Oltre la sclerosi multipla un percorso verso il futuro" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Malpensa, sequestrate 26 mila compresse di farmaci illegali Malpensa, sequestrati 18mila farmaci illegali. Erano nascosti nei bagagli o in spedizioni postali - Intercettati dalla Guardia di finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli migliaia di medicinali privi dei requisiti di legge e potenzialmente dannosi ... ilgiorno.it

GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRATI 18 MILA FARMACI ILLEGALI A MALPENSA, BLOCCATI 11 SOGGETTI PER IMPORTAZIONE NON AUTORIZZATA» - **Sequestrati all'aeroporto di Malpensa oltre 18 mila farmaci illegali privi delle autorizzazioni sanitarie per l'importazione e potenzialmente dannosi per la ... agenziagiornalisticaopinione.it

