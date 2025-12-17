Fare meglio in trasferta Per la svolta biancazzurra

E' cominciata la preparazione del Prato all'ultimo appuntamento del 2025 e del girone d'andata del campionato di Serie D, che vedrà i biancazzurri impegnati allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi. Una gara assolutamente da non sottovalutare per Risaliti e compagni, che vogliono regalarsi un Natale e un fine anno da passare con il sorriso. Per farlo, servirà necessariamente invertire il trend negativo in trasferta. Nelle ultime due partite esterne contro Seravezza Pozzi e Grosseto la formazione allenata da Simone Venturi ha sì prodotto delle prestazioni di grande spessore, ma senza riuscire a portare a casa nemmeno un punto.

