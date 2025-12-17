Fano incendio alla canna fumaria | paura in via Lauro
Ieri sera a Fano, in via Lauro, si è verificato un incendio alla canna fumaria di un’abitazione, provocando allarme tra i residenti. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.
Fano, 17 dicembre 2025 – Paura ieri sera a Fano, dove poco prima delle 21 è scattato l’allarme per un incendio alla canna fumaria di un’abitazione in via Lauro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Fano, che hanno rapidamente domato le fiamme ed evitato conseguenze più gravi. L’incendio ha interessato l’impianto fumario dell’appartamento, sprigionando una densa coltre di fumo che ha causato danni agli ambienti interni. Le nuove frontiere della sanità. Ecco la Radioterapia ultra-rapida. Il tumore si cura in cinque sedute Al termine dell’intervento, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza delle aree coinvolte, ma l’abitazione è stata dichiarata momentaneamente non utilizzabile proprio a causa dei danni provocati dal fumo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
